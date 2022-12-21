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Тарас Цымбалюк показал нежные объятия с новой избранницей и публично обратился к ней

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
919
Время на прочтение
1 мин
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Тарас Цымбалюк показал нежные объятия с новой избранницей и публично обратился к ней

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер порадовал поклонников романтическим контентом.

Звезда сериала "Спіймати Кайдаша", украинский актер Тарас Цымбалюк все чаще радует поклонников романтическим контентом.

В частности, в Instagram-stories знаменитость в очередной раз показала свою новую избранницу – Светлану Готочкину. В этот раз Цымбалюк уже решил не скрывать лицо возлюбленной.

На романтическом черно-белом снимке Тарас нежно обнимал Светлану.

Тарас Цымбалюк с новой девушкой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк с новой девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кроме того, в своем фотоблоге Цымбалюк публично обратился к избраннице. В частности, он написал, что скучает по ней. К слову, сейчас Тарас ездит с гастролями по городам Украины, а Светлана – находится в Киеве.

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк отметил 33-летие. Компанию ему составила новая избранница – Светлана. Они вместе организовали праздничный ужин и наслаждались компанией друг друга. Кстати, Тарас тоже показал, что ему подарила любимая на день рождения.

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Дата публикации
Просмотры
919
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