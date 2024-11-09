Тарас Цымбалюк показал себя 17-летним и признался, кем тогда работал

Украинский актер Тарас Цымбалюк поделился редким архивным фото.

В своем фотоблоге артист показал, как выглядел 17 лет назад. В частности, на фотографии юного Тараса почти не узнать. По словам актера, тогда он работал стюардом во время футбольных матчей. И добавляет, что тогда внутренние страхи не позволяли ему пойти на встречу мечты и стать актером. Однако во взрослом возрасте он все же получил зрительское признание, чем сейчас очень гордится.

"Классная фотка. 2007 год. Я работаю стюардом на стадионе. В тот период было много мечтаний об актерской профессии, было достаточно страхов, переживаний, внутренних ограничений. Тогда я не мечтал, что в свои 34 года сыграю много ролей, которые объединят меня с таким количеством зрителей", - написал Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кроме того, Цымбалюк похвастался своими творческими достижениями и показал кадры уже с профессиональной актерской деятельности, которой занимается сейчас. В частности, продемонстрировал образы, в которые он перевоплощался.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно актриса Милла Йовович также показывала свои архивные фото, сделанные 17 лет назад. В частности, в день рождения старшей дочери показала фанам, как выглядела после первых родов.

Читайте также: