Тарас Цымбалюк показал себя в юности рядом с бабушкой и признался, чем провинился перед ней

Актер рассказал, что именно не успел сделать для покойной бабушки и почему.

Украинский актер, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк показал архивное фото с бабушкой Любой и растрогал рассказом о ней.

К сожалению, родного человека Тараса не стало в 2015 году, но в своем фотоблоге он показал редкую фотографию с ней и вспомнил историю, которая дала ему урок. Таким образом, актер подчеркнул, как важно не забывать о родных.

"У меня была прекрасная бабушка Люба… Никогда не лишним будет подчеркнуть, что у внуков с бабушками и дедушками – особая связь! Я без всяких преувеличений иногда себя ненавижу за ситуацию, где крепко провинился, и буду это в себе носить всю жизнь...", – поделился Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк с бабушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Как признается знаменитость, на последних годах жизни бабушки ему "не хватило времени" купить ей колесное кресло и отвезти ее в любимое место:

"В маленьких городах места, где тусуется народ, как правило, можно пересчитать по пальцам одной руки... Для вокзального района Корсуня это был, собственно, вокзал... Это было культовым местом и для моей бабушки, которая после 80 лет стала испытывать ощутимые проблемы с ходьбой. В 2014-м мне пришло в голову: надо купить бабушке колесное кресло, чтобы можно было возить ее на вокзальную площадь! Бурное студенчество? Личная жизнь? Бесконечное столичное движение? Помню, как искал тысячи отмазок, чтобы как-то оправдать свой про*б... В 2015 году бабушки не стало… Я так и не купил то долбанное колесное кресло, потому что для этого, как оказалось, я был "сильно занят"… Это один из самых неприятных моментов моей жизни, когда я понял, что совсем неправильно расставил приоритеты… Бабушка, извини…", - растрогала подписью актер.

Напомним, недавно телеведущая Иванна Онуфрийчук также отмечала важность времяпрепровождения с самыми родными. Поэтому она показала, как вместе с 81-летней бабушкой готовит блины и поделилась их фирменным рецептом.

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