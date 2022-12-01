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Тарас Цымбалюк показал страстные объятия с новой возлюбленной

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
638
Время на прочтение
1 мин
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Тарас Цымбалюк показал страстные объятия с новой возлюбленной

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер поделился пикантным фото.

Украинский актер, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк, не скрывает, что больше не одинок, и охотно делится совместным романтическим контентом.

В фотоблоге знаменитость порадовал поклонников фото, на котором страстно обнимается со своей возлюбленной. Снимок Тарас решил не подписывать, а оставил один смайлик в виде красного сердца.

Тарас Цымбалюк с девушкой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

В общем, Цымбалюк не скрывает, что больше не одинок. Впрочем, лицо своей возлюбленной Тарас не торопится показывать. Бдительные поклонники актера провели расследование и рассекретили новую девушку звезды.

Избранницей Цымбалюка стала ресторатор и бизнесвумен Светлана Готочкина. Она публиковала совместные кадры со своим бойфрендом, а пользователи узнали в нем актера.

Напомним, Тарас Цымбалюк летом этого года расстался с женой, визажисткой Тиной Антоненко. Также у актера была еще одна жена – однокурсница, по имени Ангелина.

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Дата публикации
Просмотры
638
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