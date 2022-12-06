Тарас Цымбалюк показал страстные поцелуи с новой избранницей

Знаменитость пообщался со своей девушкой в фотоблоге.

Украинский актер, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк, продолжает охотно делиться романтическим контентом с новой избранницей.

В частности, возлюбленная написала звезде в фотоблоге. Девушка спросила, скучает ли по ней актер. К слову, сейчас Тарас уехал из Киева в командировку.

Цымбалюк ответил, что скучает по любимой. Актер также опубликовал фото, где страстно целует свою избранницу.

Тарас Цымбалюк с новой девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Отметим, Тарас скрывает личность девушки, с которой после развода стал встречаться. Поклонники, в свою очередь, рассекретили избранницу актера. У Цымбалюка романтические отношения с ресторатором и бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Тем временем Тина Антоненко, бывшая жена Тараса, после романтических фотографий экс-мужа оставила неоднозначный пост. Визажистка поделилась своим опытом, с кем не стоит строить отношения.

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