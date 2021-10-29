Тарас Цымбалюк показал упругие ягодицы жены в бикини

Молодые супруги отдыхают на Мальдивах.

Украинский актер и участник прошлого сезона шоу "Танцы со звездами" Тарас Цымбалюк улетел вместе молодой женой Тиной в отпуск.

Супруги выбрали для отдыха райские Мальдивы. На странице в Instagram звезда "Черного ворона" и "Крепостной" опубликовала фото, где показала фигуру любимой в розовом бикини.

Тарас Цымбалюк с супругой / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Пост звезда сопроводил смайликом в виде красного сердца. В ответ избранница написала Тарасу: "Можно удобно носить меня подмышкой".

Пользователи не остались в стороне и сделали паре комплименты: "Такие милые", "Как вы красивы".

Заметим, Тарас Цымбалюк женился на визажистке Тине Антоненко 3 июля в этом году. Влюбленные устроили атмосферную церемонию посреди Карпат.

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