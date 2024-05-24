Тарас Цымбалюк показал забавные фото с возлюбленной и нежно поздравил ее с особым праздником

Актер поздравил избранницу с днем рождения.
Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал об особом празднике его девушки, бизнесвумен Светланы Готочкиной.
Так, в фотоблоге знаменитость сообщил, что сегодня, 24 мая, его избраннице исполнилось 37 лет. По этому случаю 34-летний Тарас опубликовал ряд фотографий, сделанных в разный период их романа. В частности, показал, как Светлану знакомил со своими родителями в Черкасской области. На других изображениях именинница предстает в забавных позах и наслаждается временем с возлюбленным.
"С днем рождения, моя уникальная девочка! Ты даришь исключительно лучшие эмоции! Безграничная благодарность за то, что рядом, что мотивируешь, и подталкиваешь только вперед! Будь всегда счастлива и оптимистично настроена, как, например, на одной из фотографий в Корсуне, где тебя переполняет радость перед знакомством с моими родителями. Люблю!", - восхитил подписью Цымбалюк.
В свою очередь, поклонники также присоединились к поздравлениям в комментариях под постом:
- Поздравляю с красивой именинницей! Носи на руках, она так прекрасна. Ждем предложения
- Поздравляем с именинницей, Тарасик! Невероятные
- С Днем рождения Вашу возлюбленную! Пусть каждый день будет наполнен теплом, радостью и любовью!
Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк показал, как сводил Светлану на свидание и преподнес сюрприз, во время которого случился конфуз.
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