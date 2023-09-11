Тарас Цымбалюк показался в неожиданном образе и рассказал, какую роль будет играть впервые

Украинский актер Тарас Цымбалюк поделился подробностями нового неожиданного для себя проекта.

Совсем скоро зрители увидят звезду сериалов в новом амплуа, ведь он присоединился к касте медицинского сериала "Женский врач. Новая история", который выйдет на телеканале "1+1 Украина".

Как признался Тарас, для него первая роль врача и первая медицинская история за всю карьеру. Однако переживаний у актера нет, ведь с самого детства хорошо знает некоторые тонкости этой профессии.

"На самом деле, это моя первая медицинская история. К роли я готовился пересматривая разные медицинские сериалы и фильмы. Кстати, мой дядя медик, я слушаю о медицине с самого детства, поэтому можно сказать, что к этому проекту я готовился давно. Очень много медицинских сроков, подобный материал требует большей подготовки", – сказал Тарас.

Тарас Цымбалюк / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Герой Тараса — человек, долгое время проведший на фронте и не надеявшийся вернуться к гражданской жизни. После контузии и комиссирования героя постигнет отчаяние, он оказывается на перекрестке и не знает, как в дальнейшем вернется его жизнь. Благодаря новой работе в больнице он постепенно находит себя в гражданской среде, где снова сможет почувствовать себя нужным.

"Я думаю, что мой персонаж удивит зрителей. По-моему, эта история долгожданна для людей и актуальна. Это полностью украинский проект, снятый для украинского телеканала. Я очень благодарен Юле Мищенко, шоуранерке проекта, что она видит эту историю настолько аутентичной, это действительно "новая жизнь", поэтому зрителя это должно приятно удивить", — интригует Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк / Фото: пресс-служба канала "1+1"

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