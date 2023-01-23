Тарас Цымбалюк порадовал фанатов веселыми фотографиями с новой девушкой

Украинский актер Тарас Цымбалюк все чаще стал делиться общим контентом со своей новой девушкой, бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Недавно влюбленные снялись вместе в милой фотосессии, кадрами которой звезда сериала "Спіймати Кайдаша" поделился в своем Instagram.

На фотографиях Светлана и Тарас весело проводили время вместе и позировали на кожаном диване. Для фотосессии девушка выбрала укороченный серый топ и стильные джинсы, а вот актер продемонстрировал свои крепкие мышцы с обнаженным торсом.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Двое", – коротко подписал фото с любимой Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

В комментариях к фото поклонники актера отметили, что они со Светланой очень хорошая пара и гармонично выглядят вместе.

Это любовь!

Какие красивые вместе!

Прекрасные!

Кстати, ранее Тарас Цымбалюк рассказал о своих заработках в кино и поделился, как изменилась киноиндустрия за время войны.

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