Тарас Цымбалюк порадовал фанатов веселыми фотографиями с новой девушкой

Пара весело провела время вместе.
Украинский актер Тарас Цымбалюк все чаще стал делиться общим контентом со своей новой девушкой, бизнесвумен Светланой Готочкиной.
Недавно влюбленные снялись вместе в милой фотосессии, кадрами которой звезда сериала "Спіймати Кайдаша" поделился в своем Instagram.
На фотографиях Светлана и Тарас весело проводили время вместе и позировали на кожаном диване. Для фотосессии девушка выбрала укороченный серый топ и стильные джинсы, а вот актер продемонстрировал свои крепкие мышцы с обнаженным торсом.
"Двое", – коротко подписал фото с любимой Цымбалюк.
В комментариях к фото поклонники актера отметили, что они со Светланой очень хорошая пара и гармонично выглядят вместе.
- Это любовь!
- Какие красивые вместе!
- Прекрасные!
Кстати, ранее Тарас Цымбалюк рассказал о своих заработках в кино и поделился, как изменилась киноиндустрия за время войны.
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