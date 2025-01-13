Тарас Цымбалюк после намеков на разрыв с возлюбленной заговорил о переменах в личной жизни

Украинский актер Тарас Цымбалюк, которого заподозрили в разрыве с возлюбленной Светланой Готочкиной, продолжает намекать на перемены в личной жизни.

Артист поделился, что конец года у него оказался нелегким. Как бы актер ни старался быть оптимистом, однако порой судьба вносит свои коррективы. Тарас Цымбалюк с намеком на то, что и в самом деле разошелся с возлюбленной, отметил, что "долгое время все к этому шло" и "без точек над "и" это бы длилось еще долго".

"Я не хочу здесь оставлять какие-то сопли, но должен написать пару мыслей: был пиз**цовый финал года...Но я, как человек, который пытается всегда культивировать в себе оптимизм, скажу, что это жизнь...С одной стороны, долгое время все к этому шло, с другой – без точек над "и" могло тянуться, еще кто знает сколько. А еще с третьей стороны – есть эмоциональный фактор, который способен за час менять судьбу. Точнее, судьбы…", — написал артист.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк отметил, что "человеческая психика может к чему-либо адаптироваться". Однако в прошлом году актеру морально было сложно. Как признается артист, он впервые в жизни начал принимать антидепрессанты.

"Меня всегда восхищала адаптивность человеческой психики и ее подсознательное стремление к поиску душевного спокойствия… Ну, как адаптивность психики, спасибо антидепрессанту: впервые пришлось употреблять несколько дней, чтобы не еб**ться окончательно…", — признался актер.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напоследок Тарас Цымбалюк подчеркнул, что всегда необходимо фокусироваться на своих чувствах, озвучивать близким переживания и говорить все, что есть в уме, даже если правда будет болезненной. Также актер добавил, что самое главное – быть честным перед самим собой.

"Еще скажу следующее, это следует осознать: фокусируйтесь на своих чувствах, озвучивайте свои переживания, пока не поздно, говорите близким все, что есть на душе, как бы это тяжело ни воспринималось — другого пути нет. Можно пытаться создать иллюзию для всего мира. Для себя – нет. Говорить или нет близким – это пол беды. Себя не обманывайте", - подчеркнул актер.

Пост Тараса Цымбалюка / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, в конце декабря в Сети распространились слухи, что Тарас Цымбалюк разошелся со своей избранницей Светланой Готочкиной. Пара перестала публиковать совместный контент, следить друг за другом в фотоблогах и поздравлять с праздниками. Ни актер, ни бизнесвумен слухи не комментируют. Однако своим поведением намекают, что и в самом деле не вместе. К слову, недавно Тарас Цымбалюк публично назвал себя холостяком.

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