Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Тарас Цымбалюк поздравил любимую с днем рождения пикантными фото и показал, куда повез ее праздновать

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1754
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Тарас Цымбалюк поздравил любимую с днем рождения пикантными фото и показал, куда повез ее праздновать

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Пара отправилась на запад Украины.

Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал, что у его возлюбленной, бизнесвумен Светланы Готочкиной сегодня, 24 мая, день рождения.

По этому случаю артист у себя на странице в Instagram разместил пикантные кадры, на которых изображен вместе со Светланой. На черно-белых фото влюбленные целуются, а Цимбалюк держит избранницу на руках:

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"С днем рождения, моя девочка! Безграничная благодарность тебе, что однажды ты ворвалась в мою жизнь и полностью ее перевернула! P.S. Остальное – прошепчу сегодня на ушко", – написал под снимками Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Также звезда сериала "Поймать Кайдаша" рассекретил, что в день рождения Готочкиной повез ее праздновать во Львов. Пара уже поделилась с поклонниками в фотоблоге первыми кадрами из города Льва.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, что о романе Тараса Цымбалюка и Светланы Готочкиной заговорили в конце ноября прошлого года. Тогда актер в фотоблоге делился фото, где целует и обнимает таинственную незнакомку. Уже через месяц артист подтвердил, что его новой избранницей стала бизнесвумен Светлана Готочкина.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1754
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация