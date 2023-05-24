Тарас Цымбалюк поздравил любимую с днем рождения пикантными фото и показал, куда повез ее праздновать

Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал, что у его возлюбленной, бизнесвумен Светланы Готочкиной сегодня, 24 мая, день рождения.

По этому случаю артист у себя на странице в Instagram разместил пикантные кадры, на которых изображен вместе со Светланой. На черно-белых фото влюбленные целуются, а Цимбалюк держит избранницу на руках:

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"С днем рождения, моя девочка! Безграничная благодарность тебе, что однажды ты ворвалась в мою жизнь и полностью ее перевернула! P.S. Остальное – прошепчу сегодня на ушко", – написал под снимками Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Также звезда сериала "Поймать Кайдаша" рассекретил, что в день рождения Готочкиной повез ее праздновать во Львов. Пара уже поделилась с поклонниками в фотоблоге первыми кадрами из города Льва.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, что о романе Тараса Цымбалюка и Светланы Готочкиной заговорили в конце ноября прошлого года. Тогда актер в фотоблоге делился фото, где целует и обнимает таинственную незнакомку. Уже через месяц артист подтвердил, что его новой избранницей стала бизнесвумен Светлана Готочкина.

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