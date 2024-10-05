Тарас Цымбалюк приехал к родителям в родной Корсунь и показал, как время с ними проводит

Актер насладился отдыхом с родными.
Украинский актер Тарас Цымбалюк показал свой отпуск в кругу семьи.
Так, знаменитость приехал в гости в родной город Корсунь-Шевченковский. Там Тарас встретился с родителями и подарил маме огромный букет цветов. Также актер в своем фотоблоге показал целый ряд фото, как они вместе провели время. В частности, ходили на рыбалку, гуляли в парке и наслаждались семейной атмосферой дома.
"Мои родные люди, мой родной Корсунь", — восхитил Цымбалюк подписью серии фото.
К слову, подписчики знаменитости засыпали семейство комплиментами и написали о ценности таких общих моментов с родителями.
- "Наши родители – это большая ценность" – Наталка Денисенко
- Тарас, Ваша мама красавица!
- Какая семья. Счастливые родители, наверное, очень скучают и беспокоятся о вас
- Пока живы родители, мы летаем. Божьей опеки и здоровья родителям твоим
В свою очередь, мама актера также оставила комментарий и написала, что "опять ждет" сына.
Напомним, недавно певец Виталий Козловский также показался с мамой и папой на архивном фото, где он еще совсем маленький.
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