Тарас Цымбалюк приехал к родителям в родной Корсунь и показал, как время с ними проводит

Украинский актер Тарас Цымбалюк показал свой отпуск в кругу семьи.

Так, знаменитость приехал в гости в родной город Корсунь-Шевченковский. Там Тарас встретился с родителями и подарил маме огромный букет цветов. Также актер в своем фотоблоге показал целый ряд фото, как они вместе провели время. В частности, ходили на рыбалку, гуляли в парке и наслаждались семейной атмосферой дома.

Тарас Цымбалюк с родителями / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк с родителями / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк с родителями / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк с родителями / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Мои родные люди, мой родной Корсунь", — восхитил Цымбалюк подписью серии фото.

К слову, подписчики знаменитости засыпали семейство комплиментами и написали о ценности таких общих моментов с родителями.

"Наши родители – это большая ценность" – Наталка Денисенко

Тарас, Ваша мама красавица!

Какая семья. Счастливые родители, наверное, очень скучают и беспокоятся о вас

Пока живы родители, мы летаем. Божьей опеки и здоровья родителям твоим

В свою очередь, мама актера также оставила комментарий и написала, что "опять ждет" сына.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский также показался с мамой и папой на архивном фото, где он еще совсем маленький.

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