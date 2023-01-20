Тарас Цымбалюк признался, что ему пришла повестка в военкомат

Украинский актер Тарас Цымбалюк поделился, что получил повестку в военкомат.

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" рассказал, что он уже прошел медосмотр и находится в очереди.

"Мне пришла повестка. Я прошел медосмотр. Все. Я, к сожалению, не имел ни одной военной кафедры, в армии я тоже не служил. Я пошел бы туда, где я бы уверенно чувствовал себя. Если бы меня чему-то научили, я бы пошел туда", – рассказал Цымбалюк в программе "Слава+".

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Артист не стал скрывать, что у него есть страх по поводу того, что его могут забрать на фронт, поскольку он ничего об этом не знает и опыта не имеет. Впрочем, Цымбалюк отметил, что если его отправят учиться определенному военному делу, он это сделает и свой гражданский долг выполнит.

"Когда отправляют на передок людей, которые, грубо говоря, сегодня получили повестку, а через две недели они туда едут, это, конечно, трэш. Я, пожалуй, спокойнее бы это воспринял, если разложить какие-то этапы. Меня там призвали, тогда меня повезли где-то там на месяц учится чему-то, а уже тогда я где-то куда-то уехал. Тогда мой мозг плавно это все бы принял. А сейчас это, конечно, что ведро холодной воды на голову", — прокомментировал артист.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно новая девушка Тараса Цымбалюка, бизнесвумен Светлана Готочкина поделилась романтическими фотографиями из их фотосессии. На кадрах влюбленные страстно целуются.

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