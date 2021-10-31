Тарас Цымбалюк признался, как изменились отношения с женой после свадьбы и ревнует ли она его

Тарас Цымбалюк признался, как изменились отношения с женой после свадьбы и ревнует ли она его

Также актер рассказал, почему они праздновали свадьбу именно в Карпатах.

Украинский актер и участник прошлого сезона шоу "Танцы со звездами" Тарас Цымбалюк недавно сыграл свадьбу в Карпатах.

Они с женой Тиной решили провести этот день в кругу семьи. Парочка хотела праздновать свадьбу в родном городе Тараса – Корсунь-Шевченковском. Впрочем, этот день они провели в Карпатах. В программе "Світське життя" актер рассказал, почему именно там они праздновали свадьбу.

Тарас Цымбалюк с супругой / instagram.com/tina_tsymbaliuk

"Мы вместе в Карпатах ничего такого не проводили. Ну не было никаких поездок. Поэтому решили, что наши прекрасные Карпаты станут прекрасным местом для этого всего", — говорит звезда.

Кстати, как признается актер, после свадьбы их семейная жизнь несколько изменилась. Тарас понимает, что на его плечи легла ответственность.

Тарас Цымбалюк с супругой / instagram.com/taras.tsymbaliuk

"На мои плечи ложится классная ответственность какая-нибудь семейная: больше зарабатывать, купить большую квартиру", — поделился Тарас.

Также актер говорит, что Тина иногда ревнует его. Впрочем, они обсуждают это.

"Я стараюсь не давать ей поводов для ревности. Я объясняю, что это кино. Партнерши для меня – это чужие женщины. У меня есть своя женщина, она у меня дома", — добавил звезда.

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