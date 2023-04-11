Тарас Цымбалюк проходил кастинг на съемки в фильме для взрослых: "Я пришел, разделся"

Такие пробы у актера были еще в студенческие годы, когда он брался за каждую роль.

Украинский актер Тарас Цымбалюк вспомнил, как сходил на кастинг на съемки в эротическом фильме.

Как рассказал актер, это было еще в студенческие годы. Тарас тогда искал себя и ходил почти на все кастинги, один из которых оказался на съемки в фильме для взрослых.

"Пробы были в кинотеатре, в подвале. Приезжали какие-то люди, кажется, из Венгрии. Но это было не порно, где есть какой-то открытый половой акт, а это был эротический фильм, где нет прямого контакта" – вспомнил знаменитость в интервью проекту "Ші".

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Как рассказал актер, на кастинге он прочитал свои слова, а дальше его попросили раздеться. Вероятно, пробы Цымбалюк прошел. Однако съемки фильма проходили бы за границей, а у Тараса не было загранпаспорта.

"Я пришел, мы покидали текст с партнершей. Тогда женщина говорит, можешь раздеться. Я разделся, и тогда мне объяснили, что это вообще такое. Они спросили: "У тебя есть загранпаспорт". У меня тогда его не было. Могло бы все измениться", — с улыбкой сказал Тарас.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк показывал фото, сделанные во время его студенческих лет. На снимках будущего секс-символа просто не узнать.

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