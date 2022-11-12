Тарас Цымбалюк прокомментировал, в каких отношениях с участницей шоу "Холостяк" Викторией Варлей

Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал, какие отношения между ним и его экс-девушкой, участницей шоу "Холостяк", актрисой Викторией Варлей.

Как признался Цымбалюк, на самом деле они с Викторией очень хорошо дружат. Артист подтвердил, что с 2015 по 2017 год они с Варлей находились в отношениях. Впрочем, после разрыва им удалось остаться хорошими друзьями.

"Мы дружим хорошо. Мы встречались в 2015 году до 2017-го. Давненько. И с тех пор мы просто товарищи и мы просто пошутили друг с другом, оставив комменты под ее фотографией. Народ, конечно, воспринимает это все немного остро. Да, у нас были отношения. Но это было очень давно. У Вики давно свои отношения, у меня свои", — прокомментировал Цымбалюк в интервью Габриэлле Массанге.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Он также объяснил, зачем под постом Виктории в Instagram об участии в шоу "Холостяк" написал комментарий, который вызвал бурю эмоций у поклонников:

"Я просто решил таким образом поддержать активность своей подруги и поддержать ее в проекте, который сейчас в эфире. Я знал, что она не вылетит после третьего эфира. Я просто таким образом решил подогреть интерес к ее участию и насторожить немного публику. Это был прикол конечно. Если бы я знал, что она вылетит после третьего эфира, я бы этого не писал", — объяснил Цымбалюк.

Виктория Варлей / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Напомним, что участницей шоу "Холостяк-12" стала актриса и экс-девушка Тараса Цымбалюка Виктория Варлей. Цымбалюк не оставил это без внимания и под постом бывшей в фотоблоге написал: "Жаль, что тебя выгонят в третьем эфире". Артистка не растерялась и ответила: "Я тебе больше ничего по секрету не скажу, обезьяна ты".

Вскоре Варлей прокомментировала отношения с бывшим бойфрендом. Она поделилась, что они с Тарасом только друзья и "две отдельные яркие личности" и им лучше не иметь романтических отношений, потому что "два актера в семье — это катастрофа".

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