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Тарас Цымбалюк рассекретил ошеломляющую сумму своего гонорара за один съемочный день

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Тарас Цымбалюк рассекретил ошеломляющую сумму своего гонорара за один съемочный день

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Также артист рассказал, как полномасштабная война в Украине повлияла на его финансовое состояние.

Украинский актер, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал о своем заработке.

Знаменитость признался, что до начала полномасштабной войны хорошо себя обеспечивал. В частности, за один съемочный день сумма гонорара Цымбалюка могла достигать 15-70 тысяч гривен.

Впрочем, полномасштабная война оказала негативное влияние на производство кинокартин. По словам Цымбалюка, если раньше в Украине могло сниматься до 50 разных лент одновременно, то сейчас всего три-четыре. Сам актер летом прошлого года играл небольшую роль в документальном сериале, и сумма его гонорара не изменилась. Однако Тарас верит, что весной и летом этого года ситуация с работой улучшится.

Тарас Цымбалюк / ©
Тарас Цымбалюк

"Знаю статистику, что снимается три-четыре проекта сейчас, то есть в это время. До полномасштабного вторжения было примерно 50, может больше, параллельно. Многие продакшны почувствовали, что можем весной-летом снимать. В любом случае звонят, спрашивают занятость, кто-то меня где-то бронирует. Я верю, что это все даст толчок", — рассказал Цымбалюк в интервью Славе Демину.

Отсутствие заработка также повлияло на финансовое состояние актера. Если раньше Тарас не думал о том, чтобы экономить, то сейчас приходится. В месяц знаменитость может позволить себе потратить 50-70 тысяч гривен.

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Сейчас вообще у меня потребности минимальные, 50-70 тысяч гривен (в месяц – прим. ред.). Раньше у тебя не было страха выскочить за какой-то бюджет. Поехал ты на Мальдивы – хорошо, не поехал – тоже нормально. Сейчас надо как-то планировать, это ощущение не очень приятное, оно немного пошатывает мужской стержень, который я только начал нащупывать", — поделился Тарас.

Напомним, недавно бывшая девушка Тараса Цымбалюка, актриса Виктория Варлей, рассказала об отношениях с актером, которые длились три с половиной года. Женщина также призналась, почему они разошлись.

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Дата публикации
Просмотры
10к
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