Тарас Цымбалюк рассказал о разводе с первой женой: "Тянуло к другим женщинам"

Пара прожила в браке 1,5 года.

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал о разводе со своей первой женой.

Так, звезда сериала "Крепостная" и ленты "Черный ворон" 1,5 года был женат на избраннице по имени Ангелина. Девушка была его сокурсницей, а до свадьбы пара была вместе два года. В программе "Мой секрет" 32-летний знаменитость признался, что ушел от любимой из-за того, что "не нагулялся".

"Я понял, что я вообще не нагулялся, это не мой человек и мы, видимо, поторопились", – откровенно сказал он.

Тарас Цымбалюк / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас добавил, что даже не делал предложение Ангелине.

"Я сейчас не помню тот день, как это все произошло, но в общем в каком-то разговоре о свадьбе, мягко говоря, Ангелине это было, пожалуй, нужнее. Еще одним таким фактором стало то, что к тому времени я начал более-менее зарабатывать. Ангелина с мамой жили в квартире, которую сдали без ремонта и они не делали там ремонт и два года там жили. Я помню, что сделал им полностью ремонт и тут приехала ее бабушка и говорит: "Ну, Тарас, ты уже здесь ремонт сделал", – и моя мама говорит: "Чего ты себе квартиру не купил? Зачем чужим людям ремонт сделал? Уже женись тогда". Я как-то походил с этими мыслями и мы поженились", – вспомнил звезда.

Тарас Цымбалюк / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Впрочем, Тарас отметил, что не может назвать эти отношения любовью, добавив, что брак паре ничего хорошего не дал. По его словам, супругам нужна была поддержка друг другу, поскольку "они были жертвами после неудачных предыдущих отношений".

"Мы были совершенно разные, меня тянуло к другим женщинам, я просто не чувствовал себя мужчиной, который здесь голова. Я понимал, что это вообще не моя девушка. Мамы, бабушки постоянно говорили нам, что делать. Все оно было не туда", – рассказал Цымбалюк.

Актер признался, что после свадьбы весной уже летом он понял, что сделал это зря. Знаменитости не хотелось ночевать дома, поэтому он неделю мог жить у своей сестры. И наконец-то актер первым заговорил о разводе. Он отметил, что тогда его жена выразила надежду, что все наладится. Ангелина предложила пожить с этими мыслями какое-то время по отдельности. Впрочем, после того как пара разъехалась, больше не сошлась.

Тарас Цымбалюк / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Цымбалюк также поделился, что его бывшая сейчас живет за океаном, как и мечтала. На билет туда дал деньги ей именно Тарас.

"У нее скоро свадьба, она нашла там любовь. Они там занимаются ресторанным бизнесом. Мне рассказывает сестра, мы не общаемся", – отметил артист.

Со своей стороны, в личной жизни Тараса все хорошо. Летом актер женился на визажистке и фотографепо имени Тина. Пара устроила сказочную свадьбу в Карпатах. А сейчас супруги наслаждаются отдыхом в Кении.

Тарас Цымбалюк с женой / instagram.com/taras.tsymbaliuk

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