Тарас Цымбалюк с новым цветом волос устроил дерзкую фотосессию в винтажных украшениях

Звезда украинского кино Тарас Цымбалюк похвастался новым образом – отныне у актера светлые волосы и короткая прическа.

Знаменитость поделился в Instagram кадрами из новой фотосессии, на которой позировал в винтажных украшениях из золота и драгоценных камней, некоторые из них были женскими. Особую пикантность съему придали образы актера, где он позировал с обнаженным торсом.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Как признался Цымбалюк, такой образ стал для него несколько необычным, ведь поначалу он скептически отнесся к фото в украшениях.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Творческие поиски это всегда интересно и неожиданно. И когда предложили создать эту съемку, я был немного озадачен. Потому что мужчины и женские украшения — это всегда тонкая граница. Но мое творческое развитие всегда меня ведет к чему-то новому", — рассказал Тарас.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кстати, вдохновение для своих образов актер искал у своих голливудских коллег, также участвовавших в подобных работах.

"Брэд Питт, Кристиан Бэйл и еще десятки голливудских звезд всю жизнь меня вдохновляют своей объемной палитрой видения творчества. А дальше – все как в тумане… Но результат того стоит", — добавил Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

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