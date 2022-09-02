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Тарас Цымбалюк с обнаженным торсом в резиновых тапочках показал, как справляется с плугом

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Тарас Цымбалюк с обнаженным торсом в резиновых тапочках показал, как справляется с плугом

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Звезда кино Тарас Цымбалюк приступил к сбору осеннего урожая.

Актер театра и кино Тарас Цымбалюк предстал перед поклонниками в необычном образе. В сторис на своей странице в Instagram звезда украинского кино был одет в шорты, резиновые тапочки на белые носки, а на голове Тараса была связана белая футболка.

В таком чудаковатом образе Цымбалюк начал сбор урожая и показал, как умело копает картошку на огороде. Для этого Тарас взял в руки плуг.

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер приехал к родителям в родной город в Черкасской области, Корсунь-Шевченковский. По этому случаю Цымбалюк также добавил в сторис фотографию вместе с мамой и отцом.

"Дома", — коротко подписал фотографию с родными актер.

Тарас Цымбалюк с родителями / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк с родителями / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк показал фотографию со студенческих лет, сделанную почти 10 лет назад — поклонники едва узнали на ней звезду фильма "Черный ворон".

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