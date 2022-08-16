Тарас Цымбалюк сделал неожиданное заявление о своей экс-жене

Актер Тарас Цымбалюк в начале лета шокировал заявлением, что разводится со своей женой – Тиной Антоненко.

Причину такого решения эксы решили не разглашать. Как признался в программе ЖВЛ Тарас, он ничего не хочет комментировать, ведь уважает Тину.

"Вообще не хочу комментировать с огромного уважения и любви к своей Тиночке. Я не хочу просто лишний раз радовать этих всех диванных критиков, чтобы они порадовались", — подчеркнул Тарас.

Впрочем, Цымбалюк признается, что ему сложно дается пережить развод. Актер неожиданно заявил, что до сих пор любит экс-жену и не ищет новых отношений.

Тарас Цымбалюк с супругой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Странные какие-то ощущения, честно говоря. Я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Это все неприятно, сложно. Просто должно пройти время. Никаких ключей к этому нет, чтобы это все выключилось. Я люблю свою Тину до сих пор. Мне не нужны новые отношения сейчас", – признался Цымбалюк.

Вместе с тем Тарас не исключает и того, что они могут снова сойтись. Однако им обоим нужно время, чтобы побыть наедине.

"Честно скажу, что просто, пожалуй, нам нужно время, чтобы мы друг друга вообще не видели", — добавил актер.

Тарас Цымбалюк откровенно о разводе и актерстве: как война изменила его жизнь

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