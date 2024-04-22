Тарас Цымбалюк сделал своей девушке дорогой подарок и попал в конфуз

Артист также рассказал, как сводил возлюбленную на свидание.

Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал, как сделал своей девушке, бизнесвумен Светлане Готочкиной, ценный подарок и какой конфуз случился.

Артист решил порадовать возлюбленную приятным сюрпризом. Знаменитость выбрал ювелирное украшение для Светланы, а именно кольцо. Правда, когда девушка актера примерила подарок, случился небольшой конфуз. Артист не угадал с размером, так что кольцо придется идти и менять.

Оказалось, что такое случается не в первый раз. Ранее Тарас уже дарил Светлане ювелирное украшение, которое ей не подошло. Поэтому избранница актера настойчиво советует ему запомнить размер ее пальцев.

Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Она сказала мне: "Запомни в конце концов размер моих пальцев, чтобы не менять уже второе кольцо", — поделился актер.

Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кстати, кроме кольца, Светлану Готочкину ждал еще один сюрприз. Артист наконец-то пригласил ее на романтическое свидание, о котором бизнесвумен ему активно намекала.

"Куда же было деваться, если ты меня просила об этом раз 20", — отметил актер.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно муж Нади Дорофеевой рассекретил, какой ценный подарок ей сделал. Миша Кацурин порадовал артистку сюрпризом по случаю 34-летия.

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