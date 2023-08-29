Тарас Цымбалюк слился в страстных объятиях с начинающей певицей в ее новом клипе

Певица и блогерша Геля Зозуля в середине августа спровоцировала слухи о романе с украинским актером Тарасом Цымбалюком, когда их застали в объятиях.

Правда, тогда мнения пользователей разделились: одни были убеждены, что между ними действительно что-то есть, другие уверены, что Цымбалюк просто снялся в клипе исполнительницы. Вторые были правы. Актер стал главным героем новой видеоработы артистки на трек Bavovna.

Тарас Цымбалюк и Геля Зозуля

В новой композиции Геля Зозуля поет о неугасаемой любви. Текст трека у певицы родился достаточно быстро. Как артистка сама признавалась, она написала его всего через 15 минут.

"Идеи для песен мне приходят "сверху". Я убирала, и мне в голову пришла фраза "а на серці в мене бавовна". Всем украинцам известно происхождение этого мема, поэтому я решила использовать его в своей песне, чтобы сделать яркий акцент. Поэтому я быстро записала сначала идею, потом набрасывала какую-то аранжировку, записала вокал. Музыка — это не математика, здесь нет формул, нет правил. Музыка, как и любое творчество, — это магия, в которую я верю и отдаюсь ей полностью", – призналась артистка.

Тарас Цымбалюк и Геля Зозуля

Геля Зозуля уже сняла клип. Съемки проходили в Житомирской области, творческая группа воспроизвела настоящую свадьбу. Кроме Цымбалюка, Геля пригласила своих TikTok-коллег. Ведущей импровизированной свадьбы стала блогерша Светлана Цурпаленко, роль дружек сыграли Кристина Руденко и Снежана Цурпаленко. Режиссером клипа стал Илья Оседлый.

В общем, Геля Зозуля не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас у артистки есть целых 70 текстов к будущим песням, которые она планирует реализовать в творчестве.

Напомним, певица Злата Огневич тоже готовит новинку для своих поклонников. Исполнительница в обтягивающем корсете показала, как под дождем проходят съемки.

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