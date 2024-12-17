Тарас Цымбалюк спровоцировал слухи о разрыве отношений с возлюбленной

Украинский актер Тарас Цымбалюк спровоцировал слухи о разводе с возлюбленной, бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Поклонники забили тревогу после дня рождения артиста, который он праздновал 16 декабря. Звезду сериалов и кино публично поздравили с 35-летием многие коллеги, близкие и знакомые. Тем временем Светлана Готочкина избежала этого. В прошлые годы она тоже публично поздравляла Цымбалюка с днем рождения и показывала, какие сюрпризы для него устраивала, а сейчас бизнесвумен от этого воздержались.

Поклонники пары серьезно обеспокоились. Они обратили внимание, что Тарас и Светлана перестали следить друг за другом в фотоблоге. Кроме того, пара уже давно не делится совместным контентом и не показывается в компании друг друга.

Аккаунт Тараса Цымбалюка в Instagram

Аккаунт Светланы Готочкиной в Instagram

Однако, возможно, поклонники напрасно волнуются. К слову, ни Тарас Цымбалюк, ни Светлана Готочкина не удаляли их совместные романтические снимки с фотоблога.

Напомним, недавно ходили слухи, что Мишель Андраде разошлась с бойфрендом. Наконец, артистка подтвердила, что это действительно так. Исполнительница уже назвала причину разрыва.

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