Тарас Цымбалюк своим фото без рубашки вступился за коллег, которых хейтят из-за отдыха за границей

Украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк разнес хейтеров, критикующих отдых его коллег-актрис с детьми за рубежом.

На странице в Instagram Цымбалюк разместил свое фото, на котором изображен без рубашки, лежа в постели. При этом выражение лица у него сосредоточено.

Под кадром артист подверг критике "всемирно известный диванный комитет", который хейтит отдых женщин с детьми за пределами Украины:

"Да я, в первую очередь, порадуюсь и респектну, что в такой п*зд*цовый период люди еще имеют возможность заработать, то есть продолжать реализовываться и платить налоги, и организовывают отдых для себя и своих детей! Что они готовы на эти очереди, двухдневные маршруты ради семьи... К чему проклятия? Я почитал комменты под постами у своих коллег-актрис, уехавших в отпуск с детьми в теплые края, и понял, что многим комментаторам нужно, мягко говоря, к психологу", — отметил Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер добавил, что "диванным критикам" стоило бы направить свой негатив в положительное русло, например на помощь армии:

"Вместе с тем, военные подчеркивают главное: без волонтеров и помощи тыла мы бы не смогли! "Тарик, донатьте и делайте сборы, потому что на передке у нас это все, бывает, "расходники на пару дней", — сказал мой знакомый Сергей, который на нуле. Это, вдруг, многоуважаемый диванный комитет не знает, куда деть свою энергию в социальном пространстве…" – добавил Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Также актер отметил, что даже во время войны люди продолжают жить, работать, удовлетворять какие-то свои базовые потребности:

"Осознайте, даже в военный период люди будут/должны заниматься сексом, слушать любимую музыку, есть вкусную еду, оздоравливать своих детей на море, дурачиться с ними, покупать вещи и как-то пытаться жить свою жизнь! Потому что, если концентрироваться только на войне и Telegram-каналах, можно й*бнуться. И это очень тупо, обвинять девушек в том, что у них есть желание и возможность отвезти своего ребенка на море!" – отметил артист.

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк поделился редкими архивными фото из школы и насмешил, как выглядел в юношеские годы.

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