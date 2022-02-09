Тарас Цымбалюк устроил романтический фотосет со своей женой в нижнем белье

Тарас Цымбалюк устроил романтический фотосет со своей женой в нижнем белье

Звезда поделился новым фото.

Украинский актер и участник прошлого сезона шоу "Танцы со звездами" Тарас Цымбалюк изрядно порадовал своих поклонников.

Звезда устроил романтический фотосет со своей женой. Первым снимком актер уже успел поделиться в своем Instagram.

К слову, на фото Тарас топлес позировал перед камерой, а его жена Тина была одета в черном нижнем белье, поверх которого она накинула рубашку. Цымбалюк, в свою очередь, нежно обнимал свою любимую.

Тарас Цымбалюк с женой / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Пока это единственный снимок, которым поделился актер. Впрочем, по всей вероятности, вскоре Тарас порадует своих фанатов новой порцией свежего контента.

Напомним, Тарас Цымбалюк летом женился на визажисту и фотографу, по имени Тина. Пара устроила сказочную свадьбу в Карпатах.

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