Тарас Цымбалюк устроил романтический фотосет со своей женой в нижнем белье

Звезда поделился новым фото.
Украинский актер и участник прошлого сезона шоу "Танцы со звездами" Тарас Цымбалюк изрядно порадовал своих поклонников.
Звезда устроил романтический фотосет со своей женой. Первым снимком актер уже успел поделиться в своем Instagram.
К слову, на фото Тарас топлес позировал перед камерой, а его жена Тина была одета в черном нижнем белье, поверх которого она накинула рубашку. Цымбалюк, в свою очередь, нежно обнимал свою любимую.
Пока это единственный снимок, которым поделился актер. Впрочем, по всей вероятности, вскоре Тарас порадует своих фанатов новой порцией свежего контента.
Напомним, Тарас Цымбалюк летом женился на визажисту и фотографу, по имени Тина. Пара устроила сказочную свадьбу в Карпатах.
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