Тарас Цымбалюк в свой день рождения обратился с благодарностью к украинцам

Звезда украинского кино Тарас Цымбалюк обратился к украинцам со словами благодарности в день своего рождения.

16 декабря украинскому актеру исполнилось 33 года. В честь праздника Цымбалюк написал сообщение в Сети, в котором поделился своими мыслями. А также поделился фотографией с новым цветом волос, который сменил недавно.

"Мне сегодня стукнуло 33. Утро — еще то сегодня... Настроение, конечно, праздничным назвать трудно, но, как ни крути, жизнь каждого из нас продолжается. Мне есть за что благодарить судьбы... однозначно должен в очередной раз поклониться своим родителям... я ценю своих близких и друзей, где бы они сейчас ни были... Воины ВСУ — Герои современности, честь которым уйдет в вечность! только вопрос времени", — написал Тарас.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

В первую очередь Цымбалюк поблагодарил своих родных и бойцов ВСУ, а затем обратился ко всем украинцам и своей аудитории.

"Конечно, благодарность своей аудитории, которая ощутимо рядом… которая до сих пор благодарна за мои проекты и верит в расцвет нашего будущего кинематографа. Все будет, дорогие мои! В своем новом году я очень хочу видеть еще большее единство и целостность наших людей. Не хочу высосанного из пальца негатива друг к другу, не хочу проявлений диванных критиков. Спасибо, что перестали гнать всех на передовую и меньше осуждаете выехавшие из Украины семьи. Спасибо, что каждый, как бы сейчас сложно ни было, занял свой строй и, как может, приближает тот самый желанный день! Не забывайте, что мы – украинцы – древний народ с глубокой историей! Мы потомки Великих: Ярослава Мудрого, Вересая, Леонтовича, Котляревского, Шевченко, Франко и еще сотни гениев и легенд" - заметил Тарас.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Отметим, что 16 декабря праздничное утро актера и всех украинцев испортила массированная ракетная атака со стороны РФ – звезды шоу-бизнеса также отреагировали на удары врага.

Читайте также: