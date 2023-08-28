Тарас Цымбалюк восхитил нежными объятиями с любимой в годовщину их отношений

Украинский актер Тарас Цымбалюк отметил первую годовщину отношений со своей девушкой, бизнесвумен Светланой Готочкиной.

В честь такой особой даты звезда поздравил свою избранницу и поделился с ней романтическим фото на своей странице в Instagram. На архивной фотографии Тарас счастливо улыбался, держа в объятиях Светлану.

"И вот так уж целый год… Спасибо, что ты есть", — обратился к любимой актер.

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Девушка Цимбалюка также поздравила его с их праздником и показала совместные кадры на берегу моря, которые пара совершила во время своего путешествия в Одессу.

"Хочу с тобой сидеть в обнимку еще как минимум 99 лет и любоваться морем... С годовщиной нас, родной! Лю", — подписала фото Светлана.

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Отметим, что о романе Тараса Цимаблюка с украинским бизнесвуменом поклонники начали догадываться осенью прошлого года. Долгое время пара не афишировала свои отношения, впрочем уже в декабре 2022 года актер официально подтвердил отношения с новой избранницей.

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