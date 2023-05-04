Тарас Цымбалюк восхитил нежными поцелуями с девушкой во время прогулки по Киеву

Артист показал, как проводит время с избранницей.

Украинский актер Тарас Цымбалюк порадовал поклонников новым контентом со своей девушкой, ресторатором Светланой Готочкиной.

В своем Instagram артист опубликовал романтические фотографии, на которых он вместе с возлюбленной позирует перед камерой. Парочка тогда гуляла по Киеву и пришла в конный клуб, по всей вероятности, что Тарас со Светланой катались верхом на лошадях.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

На снимках, которыми поделился Тарас, парочка то обнималась, то нежно целовала друг друга. Кстати, у влюбленных даже наряды были похожими: светлая джинсовая куртка и темные брюки.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Только тогда, когда любим мы, можем называться людьми…", — подписал Тарас Цимбалюк фото строчками из песни группы "Бумбокс" — "Люди".

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тем временем Светлана уже отреагировала на опубликованные актером фото. Ресторатор оставила под снимками смайлик в виде красного сердца, Тарас ответил ей тем же.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, недавно Цымбалюк ошеломил своей спортивной формой. Актер похвастался результатами тренировок, показав стальные мышцы.

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