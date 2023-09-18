Тарас Цымбалюк восхитил романтическими кадрами со своей любимой в постели

Украинский актер Тарас Цымбалюк поделился романтическими кадрами со своей девушкой, бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Долгое время девушка была за границей и вот наконец-то вернулась к своему любимому в Киев. По такому счастливому случаю Цымбалюк поделился новыми фото с избранницей, на которых они улыбаясь позировали в постели.

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас в кадре нежно прижимал Светлану к себе, пока она смотрела в камеру без макияжа и с патчами на лице.

"Моя приехала", – лаконично подписал фото с девушкой актер.

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Светлана отреагировала на публикацию своего бойфренда в комментариях и пошутила о том, что Тарас обещал ей не выкладывать эти фото на широкую общественность.

"А говорил, что фото для семейного архива", – написала бизнесвумен.

Цымбалюк также с юмором ответил любимой, что они с его подписчиками "одна большая семья".

Читайте также: