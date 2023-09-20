Тарас Цымбалюк впервые назвал причину развода со второй женой и кто был инициатором разрыва

Украинский актер Тарас Цымбалюк впервые назвал причины развода со второй женой, визажистом Тиной Антоненко.

По словам знаменитости, они с бывшей старались всегда нравиться друг другу и скрывали свои негативные черты. Кроме того, пара не умела проговаривать проблемы, которые возникали в их отношениях.

"Как оказалось, мы с Тиной люди, которые очень хотели друг другу нравиться абсолютно во всем. Мы очень мало с Тиной разговаривали в моменты, когда нам нужно было что-то обсудить или возникали какие-то недоразумения. Мы иногда "консервировали" вещи, которые нужно было сразу решить. Вынашивали их, и они принимали совершенно другие формы. Мы эти ссоры не подчеркивали маркером и не проговаривали это все", — рассказал Цымбалюк в интервью Маше Ефросининой.

Тарас Цымбалюк с бывшей женой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер говорит, что в быту они с Тиной поняли, настолько разные. Сначала пара пыталась спасти отношения, даже планировала взять паузу, чтобы все обдумать. Однако они поняли, что не смогут мириться с разногласиями друг друга. Тарас Цымбалюк подчеркнул, что именно он стал инициатором развода.

"Мы те люди, которые вообще не подходят друг другу. Когда быт начал вычленить у нас эти острые углы, мы на них наткнулись и поняли, что совершенно по-разному смотрим на вещи. Мы пытались обдумать это все, проделать это все, сделать паузу, думали, что сможем быть вместе. Мы сошлись во мнении, что не можем мириться со взглядами, в которых мы совершенно не совпадаем. Я взял на себя ответственность и это дело закончил", — добавил актер.

Тарас Цымбалюк с бывшей женой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк признался, что довольно легко справился с переживаниями из-за развода, а вот для Тины этот процесс был тяжелым. Сейчас уже более года актер находится в отношениях с ресторатором Светланой Готочкиной, а вот визажист одинока.

Иногда Тарас Цымбалюк делится романтическими кадрами с новой возлюбленной. Недавно артист показал забавные кадры в постели со своей избранницей.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

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