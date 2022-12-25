Тарас Цымбалюк рассекретил свою новую любимую на общем фото

Украинский актер Тарас Цымбалюк впервые показал лицо своей новой избранницы.

В сторис в Instagram звезда кино опубликовал совместное фото с девушкой. Блондинка сделала фото с косметической маской на лице, а рядом с ней сидел Тарас. Черно-белую фотографию с любимой актер оставил без подписи.

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Как ожидали поклонники, актер закрутил роман с бизнесвуменом Светланой Готочкиной. О возможных отношениях пары стало известно в начале ноября. Цымбалюк некоторое время делился общими фото с любимой, но скрывал ее лицо. Девушка Тараса также намекала на роман таинственными фотографиями с незнакомцем, похожим на актера. Так, уже через несколько недель бдительные пользователи высчитали, что у актера отношения с ресторатором.

Напомним, что летом 2022 года стало известно, что Тарас расстался со своей второй женой, визажисткой Тиной Антоненко.

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