Тарас Цымбалюк встал на защиту Влада Ямы, которого захейтили: "Полили дерьмом в лучших традициях бездумной биомассы"

Украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк поддержал хореографа Влада Яму, которого активно хейтят в Сети из-за того, что он уехал в США вместе с семьей во время полномасштабного вторжения.

В Instagram Цымбалюк оставил пост, в котором обратился к "диванным критикам", которые также часто в комментариях отправляют его на передовую.

"У меня в голове не укладывается, что до сих пор есть люди, которые считают, что абсолютно все мужчины должны быть на передовой. Записаться в ряды "диванных философов" – дело совсем бесхитростное: сидишь себе и бездумно кнопаешь всякую х*ету в комментариях, не принимая во внимание, что этот человек делает более тысячи похожих "умников", — отметил актер.

Тарас Цымбалюк

В пример он поставил танцовщика Влада Яму, успевшего в начале полномасштабной войны уехать с семьей из Украины в Америку, прежде чем мужчинам запретили выезд. Цымбалюк отметил, что никто не принимает во внимание то, как много Яма делает для Украины за границей:

"Докопались, например, до Влада Ямы, который уехал с семьей в США и проживает в Майами. Полили дерьмом в лучших традициях бездумной биомассы, а то, сколько он там уже организовал мероприятий в поддержку Украины и сколько денег собрал для ВСУ – это мало кого интересует… Действительно, зачем известным украинцам рассказывать в Штатах о войне в нашей стране и собирать миллионы гривен для наших воинов? Лучше пусть со своей многотысячной аудиторией стоит на блокпосте и молчит. Так ведь оно логичнее?" – подчеркнул артист.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Также он отметил, что те, кто злорадствует потому, что ему поступила повестка в военкомат, не знают, как много он сделал в тылу:

"Лично я был причастен к более чем нескольким десяткам различных волонтерских собраний, играю спектакль на волонтерских условиях, постоянно участвую в благотворительных мероприятиях… – это замечают единицы (не стремлюсь к комплиментам, это норма). Зато меня несколько раз в день отправляют в соцсетях воевать ", – подчеркнул Цымбалюк.

Напомним, хореограф Влад Яма неоднократно подвергался критике в соцсетях. Пользователи хейтят артиста из-за того, что он уехал во время полномасштабной войны из Украины и за то, что танцовщик выставляет фото с отдыха.

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