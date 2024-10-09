Тарас Цымбалюк вступился за Лесю Никитюк, которую жестко раскритиковали в Сети за роман с военным

Украинский актер Тарас Цымбалюк вступился за ведущую Лесю Никитюк, на которую посыпалась критика после того, как она рассекретила отношения с военным.

Артист говорит, что больше всего гневных комментариев по поводу Никитюк видел в Facebook. Актер делится, что практически не пользуется этой социальной сетью, ведь там хватает "диванных критиков", но на днях решил проскролить страницу. Тарас Цымбалюк был просто шокирован, когда под разными постами видел комментарии только с гневными словами.

"Открыл комментарии под шестью абсолютно рандомными постами и мне дурно стало от примитива, что там несется... Стыдно за людей! Под чем они это все пишут…", — возмутился актер.

Гневные комментарии о Лесе Никитюк и ее избраннике / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк говорит, что ему стыдно за людей, которые пишут необоснованную критику в комментариях. Особенно артиста возмущает, что "своих травят во время войны". По мнению актера, сейчас нужно как никогда объединяться против общего врага. Впрочем, Цымбалюк отметил, что далеко не все это понимают и поливают грязью своих же.

"Я уже давно понял одну страшную вещь: нашему народу не нужны внешние враги… Для формирования желчи достаточно и своих людей, чтобы их совершенно неоправданно х**сосить и демонстрировать собственную деградацию! О каком единении речь, когда вы готовы бездумно топить своих… Реально стыдно", — отметил актер.

Тарас Цымбалюк поставил на место хейтеров / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, Леся Никитюк рассекретила, что находится в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком. Недавно же знаменитости сделали предложение, правда, оно не касалось личной жизни ведущей.

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