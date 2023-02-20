Тарас Цымбалюк высказался о переходе на украинский язык: "Нельзя тыкать носом и грубо заставлять"

Украинский актер Тарас Цымбалюк прокомментировал языковой вопрос, который с начала полномасштабной войны в Украине стал очень актуальным.

В частности, актер убежден, что ни в коем случае нельзя заставлять русскоязычное население говорить по-украински.

"Ни в коем случае сейчас нельзя агрессивно ускорять популяцию украинского языка: тыкать носом и грубо заставлять разговаривать на украинском русскоязычное население Украины! Почему? Потому что за этим последует обратная агрессия и еще большее неуважение к украинскому", — поделился своим мнением актер в Instagram.

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Цымбалюк убежден, что на официальном уровне все должно быть на государственном языке. В частности, обслуживание в заведениях, представители культуры должны говорить по-украински и так далее. По мнению Тараса, таким образом, уровень украиноязычного населения увеличится.

"Конечно, официально везде все должно быть государственным! Обслуживать, например, в ресторанах — только на украинском! Представители культуры должны перейти на государственную. Люди с любой аудиторией должны подавать пример — именно так со временем будет расти уровень украинизации", — отметил актер .

Тарас Цымбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Цымбалюк также отметил, что ни в коем случае не надо высмеивать людей, которые перешли на украинский и делают ошибки в произношении.

"Еще появилась когорта "умников", которые исправляют и высмеивают людей, которые учатся говорить на украинском языке. Это — дно. Напротив, сейчас ценны любые попытки и инициативы! Низкий поклон тем, кто ошибается, но пытается! Вы — будущее той желанной трансформации!" – подчеркнул Цымбалюк.

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