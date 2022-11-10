Тарас Цымбалюк заинтриговал романтическим снимком с девушкой

Актер показал моменты из своей жизни.
Украинский актер, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк заинтриговал романтическим фото с таинственной девушкой.
Артист в своем фотоблоге поделился снимками, на которых изображены особые моменты из его жизни. На некоторых фото засветилась таинственная девушка. На одном снимке Тарас вместе с незнакомкой ел суши.
На втором фото актер с девушкой гулял по улице, держась за руки.
Кстати, недавно Тараса в фотоблоге просили рассказать, какие девушки ему нравятся. Знаменитость опубликовал только фото, на котором он обнимал девушку с белыми волосами.
Цымбалюк на фото скрыл лицо девушки. Фанаты предполагают, что актер после разрыва с Тиной Антоненко нашел новую любовь. Впрочем, вполне возможно, что на снимках запечатлена именно его экс-жена. Тарас раньше признавался, что ему сложно дался развод с Тиной, он до сих пор любит бывшую и не ищет новых отношений.
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