Тарас Цымбалюк залюбовал улыбающимися фотографиями со своей девушкой во время романтического путешествия

Украинский актер и участник проекта "Танцы со звездами" Тарас Цымбалюк поделился новыми фотографиями со своей любимой, бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Счастливыми кадрами с девушкой звезда фильма "Черный ворон" поделился в своих Instagram-stories. На фото Тарас и Светлана позировали в машине, пока девушка поправляла макияж.

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Как рассказал актер, они с любимой накануне дня рождения решили поехать в небольшое путешествие по Украине. Так, для своего романтического уик-энда Цымбалюк с любимой выбрали Львов.

"Отправились в наше путешествие", — коротко подписал кадр с авто Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, что длительное время Тарас Цымбалюк скрывал свой романс бизнесвумен, ведь именно тогда в Сети обсуждали его развод со второй женой. Однако в декабре 2022 актер официально подтвердил свои отношения со Светланой.

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