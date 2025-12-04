Тарас и Елена Тополи официально подали заявление на развод: известно, кто стал инициатором

Тарас и Елена Тополи / © instagram.com/tarastopolia

Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя и певица Елена Тополя подали заявление на развод.

Об этом становится известно из открытых источников — сайта судебного реестра. Из обнародованной информации известно, что истцом является именно Тарас. Дело было зарегистрировано 3 декабря в Подольском районном суде Киева. Состав судей уже назначен, но дата заседания пока неизвестна.

Тарас Тополя подал заявление на развод / © court.gov.ua

К слову, в суд артист обратился через несколько дней после своего заявления в Facebook. В посте он отметил, что в дальнейшем будет избегать вопросов на тему развода с Еленой. В то же время Тополя объяснил, что все имущественные вопросы после 12 лет брака им удалось урегулировать мирно.

Бывшие супруги воспитывают троих детей — двух сыновей и дочь. Ранее музыкант говорил, что от своих родительских обязанностей не отказывается и вместе с Еленой будет продолжать совместно заботиться о потомках.

Напомним, недавно в Сети начали распространяться слухи о якобы фиктивном разводе. Поговаривали, что пара показательно развелась ради пиара своих музыкальных проектов. Однако Тарас Тополя уже ответил на подобные упреки и расставил точки над «і».