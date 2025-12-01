Тарас и Елена Тополи разводятся после 12 лет брака

Елена и Тарас Тополи / © instagram.com/alyoshasinger

Реклама

Дополнено новыми материалами

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Елена Тополя разводятся после 12 лет брака.

Шокирующую новость бывшие супруги сообщили в совместном посте. Артисты говорят, что решение их взвешенное. Они уважают и благодарны друг другу, но понимают, что должны дальше шагать отдельно, не как муж и жена. Поэтому, Тарас и Елена Тополи поставили точку в их отношениях и начинают новые страницы в жизни.

"Мы разводимся. Это взвешенное решение нас обоих. С большой взаимной благодарностью за все, что прошли и создали вместе! Это ценно, это никуда не исчезнет, никогда, потому что было создано в любви. 3 ответственностью и любовью к нашим деткам, мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные, страницы жизни. Уже не как муж и жена, но как партнеры в воспитании детей", - говорят артисты.

Реклама

Елена и Тарас Тополи / © instagram.com/alyoshasinger

К слову, у бывших супругов есть трое общих детей. Елена и Тарас Тополи уверяют, что в дальнейшем будут продолжать их вместе воспитывать. Кроме того, экс-влюбленные уже уладили все имущественные вопросы. Артисты договорились и о финансовом содержании детей. По словам исполнителей, они в первую очередь учитывали интересы именно сыновей и дочери.

"Все сопутствующие имущественные вопросы и вопросы дальнейшего финансового содержания детей, с которыми сталкиваются пары при разводе, мы урегулировали заблаговременно, поступив достойно и справедливо по отношению друг к другу и к детям", - добавляют бывшие супруги.

Елена и Тарас Тополи сообщили о разводе

Тарас и Елена Тополи отметили, что в дальнейшем будут избегать комментариев об их разводе. И напоследок они заверили, что не держат друг на друга зла.

Отметим, Тарас и Елена Тополи поженились в 2013 году. Вместе они воспитывают троих детей - 12-летнего Романа, 10-летнего Марка и 5-летнюю Марию.

Реклама

Напомним, недавно актриса Елена Кравец подогрела слухи о своем разводе. Артистка прямо на сцене сделала заявление.