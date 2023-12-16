Тарас Тополя эмоционально ответил украинцам, которые отчаялись во время войны

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя признался, как реагирует на то, что некоторые украинцы начали впадать в депрессию.

Так, знаменитость раскритиковал всех, кто отчаивается и занимается бездействием во время войны. В частности, он рассказал, как быстро преодолеть депрессивное состояние. По его словам, лучше всего с этим справится воображение. Тарас считает, что в такие моменты важно помнить, что если мы потеряем боевой дух, то российские власти со своей циничной политикой быстро "исправят" эту ситуацию.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Если опускаются руки, чувствуется уныние, и кроет депрессняк – это я сейчас говорю о гражданских людях, которые здесь, в условно мирных городах – просто представьте, например, русский фильтрационный лагерь, или как у вас отбирают ребенка, отправляют, в лучшем случае, лет на 15 в российскую тюрьму. Это все будет, если мы просто отчаяемся, опустим руки и перестанем бороться. Просто представьте, что будет, если над Киевом вместо украинского флага будет висеть триколор, что здесь будут "поребрики", будут "аканья", "чокание". А все украинское будет вычищено под ноль. Представьте эту картину. И, возможно, тогда обычное чувство страха вам поможет собраться", – подчеркнул певец в интервью NV.

Отметим, что Тарас Тополя активно занимается волонтерством. В частности, вместе с группой "Антитіла" проводит благотворительные концерты за границей. И недавно во время одной поездки они попали в ужасную аварию. Певец показался с окровавленной головой возле перевернутого авто и рассказал, как попал в ДТП.

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