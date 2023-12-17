Тарас Тополя гневно ответил Жене Галичу, который раскритиковал песню "Фортеця Бахмут"

Украинский певец, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя гневно ответил лидеру группы O.Torvald Жене Галичу, который раскритиковала песню "Фортеця Бахмут".

Исполнитель заявил, что ему вообще все равно, что говорят о его творчестве другие музыканты. Тем не менее, трек для Тараса Тополи очень важен, ведь он написан из собственных переживаний и эмоций. Певец добавил, что участники "Антител" были на фронте и собственными глазами видели ужасы войны.

Тарас Тополя / Фото: скриншот с видео

"Мне пох*й, что говорит Женя Галич и другие музыканты. Относительно того, нужна ли эта песня... Пусть Женя пройдет через то, что прошли "Антитела", потом понаписывает свои песни, на которые мне также будет пох*й. Реакции других я обсуждать не хочу", — резко высказался Тарас Тополя на проекте "Розмова".

Лидер "Антител" подчеркнул, что песня "Фортеця Бахмут" была очень нужна, когда в городе велись активные боевые действия с российскими оккупантами. К слову, композиция поднимала боевой дух и внушала надежду. Также Тополя подчеркнул, что лучшим для него отзывом является то, как реагируют на трек именно военные.

Тарас Тополя / Фото: скриншот с видео

"Фортеця Бахмут" — она была нужна. Эту песню поют военные. Об этой песне уже массу комментариев дали военные. Для меня это является самым большим показателем, нужна ли она была. Да, нужна! Эта песня написана из собственных переживаний. Там каждое слово, где речитатив, это все переживания. Это все то, сквозь что мы проходили. Было ясное осознание, что это нужно сделать тогда, в тот момент, чтобы поднять дух. И она случилась, и она работает. Все остальное меня мало волнует", – добавил артист.

Напомним, несколько месяцев назад Женя Галич резко высказался о треке "Фортеця Бахмут". Исполнитель заявил, что композиция, по его мнению, была создана для хайпа.

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