Тарас Тополя и Alyosha рассказали об озорных детях: "Есть вмятины в стенах"

Супруги поделились лайфхаками по поводу воспитания троих детей.

Известные звездные супруги Тарас Тополя и Alyosha рассказали о своих детях.

Так, пара воспитывает двух сыновей — восьмилетнего Романа и пятилетнего Марка и дочь Марию, которой исполнился год. В программе "Світське життя" артисты поделились лайфхаками по воспитанию наследников.

"Самый важный лайфхак – это выбрать спутника жизни – жену, которая будет тебе партнером в этом непростом деле, дальше уже идем по приборам. Различные ситуации складываются и иногда "Папа года" выходит из себя, иногда заходит обратно. У нас есть определенные правила, если, например, Елена ставит в угол, или забирает планшет, или наказывает за что-то, то только она имеет право отменить наказания, то есть я могу ходить уговаривать ее, быть коммуникатором", — рассказал солист группы "Антитела".

instagram.com/tarastopolia

Также пара добавила, что сыновья довольно озорные, поэтому супруги даже не делали ремонт в детской.

"Мы специально в детской оставили некрашеные стены, а когда они подрастут, тогда сделаем красивые стены. Сейчас же они исписаны, помазаны и так далее. В маркерах, в каких-то стикерах, на них отрабатывают удары, все что угодно. Даже есть вмятины в стенах", — поделились Alyosha и Тарас.

instagram.com/alyoshasinger

Недавно влюбленные отпраздновали 11 годовщину отношений. Певцы рассказали, что съездили в путешествие по Украине на 3 дня. Пара сиганула без детей и исследовала различные города.

"Я люблю ее и люблю наших детей, и сам факт того, что мы спланировали эту спецоперацию на 3 дня без детей, только мы вдвоем, это уже очень здорово. Мы были до этого на Кипре почти 3 недели, но отдых был специфический, так как с нами было трое детей", — добавил Тополя.

Напомним, Alyosha в белоснежном платье и похудевший Тарас Тополя поделились редкими романтическими фото. Пара уже 11 лет вместе.

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