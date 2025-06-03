Тарас Тополя на архивных фото ошеломил, как за 14 лет изменился до неузнаваемости

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

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Лидер группы "Антитела", украинский певец Тарас Тополя показал, как изменился за 14 лет.

В своем Facebook артист поделился серией архивных фотографий, которые были сделаны в 2011 году. На фото Тарасу Тополе было около 24 лет. Еще у совсем юного певца тогда были короткие черные волосы. Исполнитель позировал перед объективом фотокамеры в костюмах разного цвета и корчил разные забавные гримасы.

"50 оттенков Тараса Тополи. 2011 год", - с юмором подписал фотографии артист.

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Тарас Тополя, 2011 год / © facebook.com/antytilaofficial

Пользователи в комментариях под фото поделились, что с тех пор Тарас Тополя очень сильно изменился. Впрочем, фанаты артиста отметили, что красота его никуда не исчезла.

Кстати, если сравнить архивные фото лидера "Антител" со свежим, то действительно можно заметить, что он очень сильно изменился. В частности, исполнитель отрастил волосы, которые теперь завязывает, также на его лице появилась борода.

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Напомним, недавно жена Тараса Тополи - певица Елена Тополя - сделала откровенное признание. Оказывается, артистка решилась на пластику груди. Более того, операция для певицы была необходимой.