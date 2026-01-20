Тарас Тополя на фоне интимного шантажа его экс-супруги Елены стал новой жертвой мошенников

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Реклама

Солист группы «Антитела» Тарас Тополя после «слива» шантажистами интимного видео его бывшей жены Елены ошарашил заявлением.

В фотоблоге артист сообщил, что стал жертвой манипуляций со стороны неизвестных лиц. В частности, мошенники продолжают терроризировать его окружение после скандального инцидента с Еленой. По словам Тараса, это происходит в формате ночных телефонных звонков его близким. В своем заявлении он подчеркнул, что никоим образом не причастен к этому и призвал тщательно проверять его контакты.

«Моим друзьям этой ночью и рано утром с неизвестных номеров начали поступать телефонные звонки, а также присылаться сообщения, якобы от моего имени. Подчеркиваю всем, кто имеет мой номер, он не изменился. Телефонные звонки, сообщения, любые файлы с других номеров, якобы от меня игнорируйте. Это мошенники», — шокировал Тополя и в качестве доказательства обнародовал скриншот с номером мошенников.

Реклама

Пост Тараса Тополи / © instagram.com/tarastopolia

Интимный шантаж Елены Тополи — что известно

19 января украинская певица Елена Тополя публично заявила, что стала жертвой шантажа — неизвестные угрожали обнародовать видео интимного характера с ее участием. Артистка обратилась в правоохранительные органы, после чего ситуация получила широкую огласку в медиа и соцсетях.

Впоследствии в полиции сообщили о задержании мужчины, которого подозревают в шантаже исполнительницы. Правоохранители отметили, что продолжаются следственные действия, а все обстоятельства дела устанавливаются в рамках уголовного производства.

На инцидент отреагировал и бывший муж певицы Тарас Тополя. В своем эмоциональном заявлении предположил, что «слив» видео может быть связан с лицом, которое особенно тесно знало их семью и хочет за что-то отомстить.