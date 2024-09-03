Тарас Тополя на редких фото показал, как его сыновья от Alyosha заметно подросли и изменились

Солист группы "Антитела", певец Тарас Тополя порадовал редким семейным фото с сыновьями и женой, певицей Еленой Тополей, которая ранее выступала под псевдонимом Alyosha.

Вчера, 2 сентября, у Марка и Романа начался новый учебный год. Поэтому супруги отвели сыновей в школу. Они надели праздничную одежду и всей семьей отправились на школьную линейку, где сфотографировались на фоне сине-желтого флага. Не хватало на снимке только маленькой дочери супругов – Машеньки.

"Дома начинаем новый учебный год. Все будет Украина!", — подписал фото исполнитель.

Тарас Тополя с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/tarastopolia

Тем временем подписчики Тараса Тополи просто засыпали его семейство комплиментами. Они желали сыновьям исполнителя удачного учебного года и делились, на кого из звездных родителей похожи мальчики.

Старший сын – папина копия!

Удачного учебного года. Какие уже взрослые ребята! Скоро и Мария в школу побежит!

Пусть этот учебный год будет успешным! Мирного нам неба!

Тем временем актриса Анна Кошмал 2 сентября отвела 6-летнего сына в первый класс. Мальчик будет учиться в одной из частных школ Киева.

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