Тарас Тополя напугал видом разбитого жилья после российского удара полгода назад
Тополь рассказал, как выглядит дом после российской атаки на Киев.
Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя поделился ужасным кадрами своего дома.
Музыкант показал разрушенную квартиру, в которой он жил с семьей до российской атаки на город. В видео, которое артист опубликовал в своих соцсетях, видны последствия российского удара баллистической ракетой — изуродованные стены, разбитые окна и разрушенный фасад.
«Так выглядит разрушенный российской баллистической ракетой дом, который находится напротив нашего. А так выглядит наш. Скоро будет полгода после прилета, снег, а выводов не будет…» — сказал Тополя, снимая видео с места разрушений.
Стоит отметить, что квартира артиста и его жены, певицы Елены Тополи, была полностью разнесена баллистической ракетой в ночь на 23 июня, когда Россия осуществила массированный обстрел Киева. Снаряд попал в дом напротив, однако взрывная волна разрушила дом артистов.
«Сегодня российская баллистика разнесла нашу с возлюбленной квартиру. Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло — все в семье живы. В отличие от людей в доме напротив, куда произошло прямое попадание. Там есть жертвы. Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь», — писал тогда Тополя.
Напомним, недавно Елена Тополя показала, как выглядит их с мужем дом после разрушения российской ракетой, и поделилась подробностями той ужасной ночи. Артистка призналась, что до сих пор не может оправиться от пережитого страха и шока.