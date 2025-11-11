Тарас Тополя напугал видом разбитого жилья после российского удара полгода назад

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя поделился ужасным кадрами своего дома.

Музыкант показал разрушенную квартиру, в которой он жил с семьей до российской атаки на город. В видео, которое артист опубликовал в своих соцсетях, видны последствия российского удара баллистической ракетой — изуродованные стены, разбитые окна и разрушенный фасад.

«Так выглядит разрушенный российской баллистической ракетой дом, который находится напротив нашего. А так выглядит наш. Скоро будет полгода после прилета, снег, а выводов не будет…» — сказал Тополя, снимая видео с места разрушений.

Сторис Тараса Тополи / © instagram.com/tarastopolia

Стоит отметить, что квартира артиста и его жены, певицы Елены Тополи, была полностью разнесена баллистической ракетой в ночь на 23 июня, когда Россия осуществила массированный обстрел Киева. Снаряд попал в дом напротив, однако взрывная волна разрушила дом артистов.

«Сегодня российская баллистика разнесла нашу с возлюбленной квартиру. Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло — все в семье живы. В отличие от людей в доме напротив, куда произошло прямое попадание. Там есть жертвы. Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь», — писал тогда Тополя.

Напомним, недавно Елена Тополя показала, как выглядит их с мужем дом после разрушения российской ракетой, и поделилась подробностями той ужасной ночи. Артистка призналась, что до сих пор не может оправиться от пережитого страха и шока.