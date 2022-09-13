Тарас Тополя назвал певца, который удивил его во время войны: "Видел, что он делает на передовой"

С начала полномасштабной войны многие украинские артисты вместо микрофона взяли в руки оружие и пошли защищать свою страну от оккупантов.

В частности, в батальоне, где служил солист группы "Антитела" Тарас Тополя также находился и другой известный певец. Как признался артист, исполнитель приятного удивил его.

Тополя не был с ним близко знаком до полномасштабной войны. Впрочем, когда Тарас увидел службу вокалиста, сразу начал его уважать.

Сергей Василюк из группы "Тінь Сонця" / Фото: facebook.com/serhij.vasyliuk

"Приятно удивил Сергей Василюк из группы "Тінь Сонця". До войны я не был близко знаком с творчеством этой группы. Но когда увидел, как этот парень служит в нашем батальоне, как он рядом со всеми на передовой, под обстрелами делает боевую работу — это уважение. Это уважение и уважение на всю жизнь. И он музыкант, солист группы", — рассказал Тополя в интервью "24 каналу".

Как отметил Тополя, он собственными глазами видел работу Сергея, поэтому с уверенностью может о нем говорить.

Сергей Василюк из группы "Тінь Сонця" / Фото: facebook.com/serhij.vasyliuk

"Могу с уверенностью говорить о нем, потому что видел то, что он делал на передовой. И он так же видел работу группы "Антитела". О нем могу сказать, потому что собственными глазами видел, что он делал на передовой. И он видел работу группы "Антитела" там", — отметил Тополя.

Напомним, ранее Тарас Тополя поделился впечатлениями от общения с британским музыкантом Эдом Шираном. По словам певца, британец действительно заинтересован в том, чтобы помогать Украине.

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