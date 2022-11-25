Тарас Тополя назвал свои критерии оценки участников Нацотбора на "Евровидение-2023"

Певец Тарас Тополя рассказал, по каким критериям будет оценивать конкурсантов Национального отбора на "Евровидение-2023".

Лидер группы "Антитіла" отметил, что будет обращать внимание не только на вокальные данные исполнителей, но и на их гражданскую позицию.

"Моя ответственность, что касается оценки творчества, исполнительского мастерства, номера. И, конечно, моя ответственность — я это говорю открыто — будет в том, чтобы оценить во время войны гражданскую позицию, проанализировать определенные поступки артистов, их заявления. Это чтобы для себя спрогнозировать, как этот представитель всего народа на "Евровидении" будет давать интервью, как он будет общаться с зарубежной прессой, не только по вопросам творчества и конкурса, но и по вопросам социально-политической обстановки в стране", — рассказал Тополя в эфире "Єдиних новин".

Такие вопросы, по мнению члена жюри Нацотбора, очень важны, ведь сейчас к украинцам приковано внимание всего мира. Именно поэтому, говорит Тарас, важно, чтобы участники могли отстаивать свою страну не только песнями, но и своей позицией.

Напомним, ранее Тарас Тополя объяснил, почему Украина должна принять участие в "Евровидении-2023" даже во время полномасштабной войны.

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