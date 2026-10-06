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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Тарас Тополя назвал условие, при котором он поцеловал бы мужчину

Фронтмен группы «Антитіла» ответил на провокационный вопрос и честно назвал свою цену.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Тарас Тополя

Тарас Тополя / © instagram.com/tarastopolia

Украинский певец и лидер группы «Антитіла» Тарас Тополя признался, на какой неожиданный поступок он согласился бы ради 1 млн долларов.

Артист принял участие в развлекательном блице. Ему задали несколько провокационных вопросов. Один из них касался очень личной границы. Тополю спросили, пошел бы он на поцелуй с мужчиной. Условие было простым — за это ему должны были заплатить миллион долларов. Певец долго размышлять не стал.

«Да», — честно ответил Тополя «Люкс Фм».

Тарас Тополя / © скриншот с видео

Тарас Тополя / © скриншот с видео

Таким образом, огромный гонорар для музыканта оказался важнее возможного дискомфорта от сложившейся ситуации. В то же время Тарас не стал уточнять, существуют ли для него принципиальные границы, которые не смог бы преодолеть даже такой финансовый стимул.

Напомним, недавно Тарас Тополя рассказал правду о своей личной жизни после громкого развода.

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