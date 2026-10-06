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Тарас Тополя назвал условие, при котором он поцеловал бы мужчину
Фронтмен группы «Антитіла» ответил на провокационный вопрос и честно назвал свою цену.
Украинский певец и лидер группы «Антитіла» Тарас Тополя признался, на какой неожиданный поступок он согласился бы ради 1 млн долларов.
Артист принял участие в развлекательном блице. Ему задали несколько провокационных вопросов. Один из них касался очень личной границы. Тополю спросили, пошел бы он на поцелуй с мужчиной. Условие было простым — за это ему должны были заплатить миллион долларов. Певец долго размышлять не стал.
«Да», — честно ответил Тополя «Люкс Фм».
Таким образом, огромный гонорар для музыканта оказался важнее возможного дискомфорта от сложившейся ситуации. В то же время Тарас не стал уточнять, существуют ли для него принципиальные границы, которые не смог бы преодолеть даже такой финансовый стимул.
Напомним, недавно Тарас Тополя рассказал правду о своей личной жизни после громкого развода.