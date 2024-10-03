Тарас Тополя неожиданно заговорил о политических амбициях: "Придется завершить музыкальную карьеру"

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя неожиданно заговорил о своих политических амбициях.

В частности, певец не исключает того варианта, который может начать политическую карьеру. Впрочем, это произойдет только при определенных условиях. Артист говорит, что пойдет в политику, если почувствует силы и желание реализовывать проекты во благо страны. Однако перед этим Тарас Тополя завершит музыкальную карьеру, поскольку считает, что эти вещи невозможно совместить.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

"У нас демократия, поэтому любой может попробовать себя в политике, и это прекрасно. Если я почувствую, что у меня есть силы, у моей команды, у моих единомышленников есть силы и желания, чтобы реализовать хорошие дела, используя политику, я туда пойду обязательно, но при этом придется завершить музыкальную карьеру, потому что сидеть на двух стульях, как показывает практика, - не работает", — рассказал артист в интервью "24 Каналу".

Пока что Тарас Тополя в политику идти не собирается, однако певец не исключает, что это может произойти. Как отметил музыкант, в "Антител" получается продвигать важные месседжи без политической карьеры.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Благодаря узнаваемости группы "Антитела", благодаря определенной активной общественной позиции, те вещи, которые мы считаем правильными и за которые мы считаем, что нужно бороться, у нас получается продвигать без определенного политического украшения, без становления под флаги какой-то политической силы. Но все может быть. Скажу так, в настоящее время идти в политику не планируем", — добавил артист.

Напомним, недавно Тарас Тополя радовал редким семейным фото. Артист также рассекретил, какой приятный сюрприз ему сделала жена Елена Тополя.

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